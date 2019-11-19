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Günün özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Arkadaşlarıma talimat verdim, anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlatacaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımızda arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Bu konuya Sayın Genel Başkana ilkokul bile değil tıpkı bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahatı sürdüreceğiz hatta görüntülü olarak. Görüntüsüz anlamayabilir" dedi.

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82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı İzmir'de FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi de var.

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Uyuşturucu tacirleri kaçacak delik aradı

Adıyaman polisi, ormanlık alanda uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Polisten kaçan 4 kişi, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

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Polisten 'Duman 8' Operasyonu

Balıkesir polisi, çeşitli isimlerle tütüncülük faaliyetinde bulunan iş yerlerinde arama ve denetimlerde bulundu. Polisin uygulamasında kaçak tütün, dolu ve boş makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

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Avcılar'da kimyasal koku alarmı

Avcılar'da ara sokakta bulunan boya deposundaki amonyak maddesinin kapağı açılınca ortaya çıkan koku paniğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler incelemesini yaparken depo ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

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Halk otobüsü dehşeti kamerada

Beşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme'de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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Tarlada kalan pamuk atıkları geçim kaynağı oldu

Şanlıurfa'da hasadı yapılan pamuğun ardında kalan kirli ve saçılmış pamuklar, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu.

(İHA)

Günün özeti

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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