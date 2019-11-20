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Günün özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Fırat'ın doğusunda yapılan 9. kara devriye tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 9'uncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

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Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Terörden temizlenen Tel Abyad ve Akçakale'de gümrük kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı. Hem Akçakale hem de Telabyad kapılarında bulunan beton bloklar iş makineleri ile kaldırıldı.

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SMO'dan Tel Abyad'a yol çalışması

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından yol çalışmaları yapıldı.

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TBMM'de Bülent Ecevit tartışması

Türkiye büyük Millet Meclisi'nde eski Başbakan Bülent Ecevit tartışması çıktı.

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Şule Çet davası 4 Aralık'a ertelendi

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından müebbet hapis ve 39 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Berk Akand'ın ise sanık Aksu'ya tüm suçlarda yardım ettiğini belirten savcı, Akand'ın 31 yıla kadar hapsini talep etti.

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Kadıköy'de korkutan patlama anı kamerada

Kadıköy'de bir inşaatta başlayan yangın park halindeki lüks cipe sıçradı. Alevlere teslim olan cip bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Alev alev yanan cipin patladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Günün özeti

Milli Savunma Bakanlığı, Telabyad, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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