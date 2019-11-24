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Günün özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimiz, çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir" dedi.

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3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi."

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Yahudi yerleşimciler El Halil kentine baskın düzenledi: 5 yaralı

Yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin korumasında işgal altındaki Batı Şeria'nin El Halil kentine baskın düzenledi.

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Irak'taki protestolarda kanlı gece: 7 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat ile Nasiriye kentinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

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Kenya'da toprak kayması: 24 ölü

Kenya'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 24 hayatını kaybetti. Bazı yollar enkaz ve çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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Rusya'da vinç işçileri ezdi

Rusya'da park halindeki vinç, bir kamyonun çarpması sonucu çalışan işçileri ezdi.

(İHA)

Günün özeti

Cumhurbaşkanı, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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Irak'taki protestolarda sokaklar kana bulandı: 7 ölü
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'tan protestolara destek: Ruhani döneminde yolsuzluk arttı, gidişata razı değiliz MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum

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