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Günün özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde süren projeler test edildi

Ankara Mürted Hava Üssü'nde savunma sanayinde devam eden projeler test edildi.

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Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 11'inci kara devriyesi tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen 11'inci kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı.

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Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Rasulayn'da yeni tüneller tespit edildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri sırasında, PKK/ YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.

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Muharrem İnce "komplo" dedi, CHP Genel Merkezini işaret etti

CHP'li Muharrem İnce, " Beştepe'ye gitti" iddialarının komplo olduğunu belirterek, "Dedikoduyu kim çıkarıyor. Dedikodu AK Parti Genel Merkezinden mi, CHP Genel Merkezinden mi çıkıyor? Bu, CHP Genel Merkezinden çıkmıştır" dedi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 84'üncü gününde de devam ediyor.

(İHA)

Günün özeti

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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