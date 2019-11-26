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Günün özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Parlamentomuzu şizofrenik vakalardan temizlememiz lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil parlamentonun içinde de var. Önce bu şizofrenik vakaları parlamentodan temizlemek lazım, bunun adımlarını atmak lazım. Bu şizofrenik vakalardan parlamentomuzu temizleyemezsek Türkiye Cumhuriyetinin bu parlamentosuna yazık olur, bu temizliği yapmamız lazım" dedi.

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"Bozdoğan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank," Tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi Bozdoğan, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı" dedi.

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Kuzey Irak'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe Harekatı kapsamında, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek."

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"Terörden temizlenen bölgelere yaklaşık 370 bin kişi dönüş yaptı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Gaziantep'te katıldığı programda yaptığı konuşmada, Suriye'de terörden temizlenen bölgelere Türkiye'den yaklaşık 370 bin kişinin geri dönüş yaptığını söyledi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 85. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 85'inci gününde de devam ediyor.

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İstanbul'un simgeleri kadına şiddete karşı turuncuya büründü

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle İstanbul'un simgeleri turuncuya büründü.

(İHA)

Günün özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bozdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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