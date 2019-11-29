Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir" dedi. Erdoğan ayrıca terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, "Son terörist imha edilene kadar harekatlar sürecek" dedi.

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Arnavutluk'ta deprem bilançosu: ölü sayısı 49'a yükseldi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4'lük depremin ardından ölü sayısı 49'a yükseldi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede artçı depremler yaşanıyor.

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Rasulayn halkından PKK'ya lanet

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn kentinde 26 Kasım tarihinde PKK/ YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler PKK/YPG'li teröristlere tepki gösterdi.

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2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "TMSF banka çözümlemeci kimliği ile kendisine devredilen 26 bankadan Eylül sonu itibarıyla 23,1 milyar dolar tahsilat sağlamış olup, bu tutardan 12,4 milyar dolarını hazineye ve 1,4 milyar dolarını Merkez Bankasına borç geri ödemesi olarak aktarmıştır" dedi.

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Türk-İş'ten asgari ücret teklifi açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Yaşam maliyetinin altında olan hiçbir şeyi oturup konuşamayız" dedi.

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İstanbul'da su zammı teklifi AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin ret oyu vermesi ile iptal edildi.

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Firari FETÖ'cü ABD'de Apple mağazasında görüntülendi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür, ABD'de Apple mağazasında alışveriş yaparken görüntülendi.

(İHA)