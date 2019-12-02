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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde yüzde 0,9 büyüdüTürkiye ekonomisi 2019 yılı Temmuz-Eylül dönemini kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yüzde yüzde 0,9 büyüdü.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde yüzde 0,9 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2019 yılı Temmuz- Eylül dönemini kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yüzde yüzde 0,9 büyüdü.

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Rus uçakları Maaret el Numan'da pazar yerini vurdu: 11 ölü, 15 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Maaret el Numan ilçesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

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MSB: "Tel Abyad'da artık yüzler gülüyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da sağlanan huzur ve güven ortamı ile birlikte Suriyeli vatandaşların artık sağlık hizmetinden yararlanabildiğini ve yüzlerin güldüğünü açıkladı.

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Doğu'da kar, tipi köy yollarını ulaşıma kapadı

Doğu Anadolu Bölgesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 700'e yakın köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 90'ıncı gününde devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 91'inci gününde de devam ediyor.

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İstanbul Barajlarında alarm Barajlar son 10 yılın düşük seviyesini gördü. İstanbul'da alarm verildi.

(İHA)

Günün Özeti

İdlib, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
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