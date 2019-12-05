Günün Özeti

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müslüman toplumuyla bir araya geldiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Londra'da Old Billingsgate binasında İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müslüman toplumuyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için geldiği Londra'da Old Billingsgate binasında İngiltere'deki Türk vatandaşları ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

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NATO Londra Deklarasyonu yayınlandı

NATO Zirvesi'nin ardından yayınlanan NATO Londra Deklarasyonunda "Terörizmin bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya yönetimi ile yapılan anlaşmaya ilişkin "Tabi başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliği'ni de tahrik ediyorlar. Şimdi Dörtlü Zirve'de de Fransa ve Almanya da bu konunun üzerinde durdu. Biz gerekli açıklamaları yapınca da gene tabi Fransa maalesef bu işte hala rahatsızlığını devam ettiriyor" dedi.

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Fransa'da emeklilik reformuna karşı grev ve protestolar başladı

Fransa'da milyonlarca işçi, Emmanuel Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek için greve başladı.

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Ceren Özdemir'in katil zanlısı: "O gün birini öldürmek istedim"

Ordu'da evinin önünde balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A'nın sorgusu sürüyor.

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Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı

Suriye Geçici Hükumet'i hükumet başkanı Abdurrahman Mustafa liderliğinde Rasulayn Askeri Polis Karargahında toplandı. Toplantının ardından Suriyelilere eve dönün çağrısı yapıldı.

(İHA)

Günün Özeti

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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