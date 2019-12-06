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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikLibya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildiLibya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakat Muhtırası kabul edildi

Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

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Çavuşoğlu, BM Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da BM Genel Sekreterinin Suriye ve Libya Özel Temsilcileri ile görüştü.

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Tel Abyad'da güvenlik önlemleri kapsamında kontrol noktaları koydu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/ YPG terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale dönmesinin ardından ilçede güvenliğin korunması amacıyla kontrol noktaları kuruldu.

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AB sınırındaki orman kampında açlık grevi

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç şehrine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki orman kampında kalan göçmenler, açlık grevi başlattı.

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Medine'de benzin istasyonunda patlama

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

İzmir başta olmak üzere başka illerin cumhuriyet başsavcılıklarınca da haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheli ile Fetullahçı terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Günün Özeti

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Akdeniz, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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