Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Rus uçakları İdlib'e saldırdı: 4 ölü, 5 yaralı

Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki El-Bara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı.

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Paris sokakları son yılların en büyük grevine sahne oluyor

Dünya Fransa'nın göbeği Paris'te yaşananları izliyor. Ülke, son yılların en büyük grevine sahne oluyor.Macron hükümetinin yeni emeklilik reformu planlarını protesto etmek için 800 bin kişi bir araya geldi. Eylemler üçüncü gününe girerken, toplu taşımada aksaklıklar yaşanıyor.

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Bağdat'ta protestoculara saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sinek köprüsü yakınlarındaki protestocular, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Resmi açıklamalara göre, 4 protestocunun hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 96'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 96'ncı gününde de devam ediyor. HDP önünde 96 gündür oturma eyleminde bulunan baba Fahrettin Akkuş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya tepki göstererek, "Veli efendi burada evlat nöbeti tutan anne ve babaların arkasında çok dedikodu yapıyor" dedi.

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Dağdan kopan devasa kaya evi deldi, içeri girdi

Tunceli'de bir köyde dağdan kopan devasa kaya parçası eve girdi, o anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.

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Denizlerin temizliği 'Robot Doris'ten sorulacak

Kocaeli'de elektrik ve elektronik mühendisi olan Mustafa Erol (29), denizlerin temizliğinde kullanılacak sürücüsüz araç üretti. Yüzde 80'i yerli üretim olan ve kendi kendine 1 ton atık toplama kapasitesi bulunan aracı alabilmek iiçin 3 ülke sıraya girdi.

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"Balık" denetiminde 13 ton balığa el konuldu

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıları denetledi. Denetimlerde 13 ton balığa el konulurken 14 balıkçıya idari para cezası uygulandı.

(İHA)