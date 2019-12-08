Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ'NİN KURULUŞ PROSEDÜRLERİNİ TAMAMLADIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş çalışmalarının tamamlandığını belirterek, merkezin bu yıl içerisinde faaliyete geçeceğini açıkladı.

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TEL ABYAD'DA TRAFO MERKEZLERİ VE ELEKTRİK HATLARI FAAL HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde trafo merkezleri ve elektrik hatları faal hale getirildi. Tel Abyad'ın bazı mahallelerine elektrikler Mebruke bölgelerindeki santralden verildi.

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HİNDİSTAN'DA FABRİKADA YANGIN: 43 ÖLÜ

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir fabrikada çıkan yangında 43 kişinin öldüğü belirtildi.

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STREÇ FİLMLE VÜCUDUNA SARDIĞI UYUŞTURUCUYLA UÇAĞA BİNMEK İSTERKEN YAKALANDI

Van'da streç filmle vücuduna sardığı uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

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KARGO KAMYONU İLE OTOBÜS ÇARPIŞTI; 2 ÖLÜ 26 YARALI

Tem Otoyolu Düzce istikametinde meydana gelen trafik kazasında otobüs ile Kargo Kamyonu çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve muavin hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Otoyol Ankara şeridi uzun süre trafiğe kapatıldı.

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DÜKKANA GİREN OTOMOBİL ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kadıköy'de gece saatlerinde içerisinde sürücü dahil iki kişinin bulunduğu bir otomobil, kapalı olan bir lokantanın içine girdi. Kazada can kaybı veya yaralı olmazken, sürücü olay yerinden kaçtı. Dükkanda ise maddi hasar oldukça büyük.

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İHA'YA YILIN EN İYİ HABER AJANSI ÖDÜLÜ

Diyarbakır'da Meya Ajans tarafından düzenlenen '2. Altın Toprak Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü.

(İHA)