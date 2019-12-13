Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini bulduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi ve maalesef bir...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslüman Boşnakları alçakça katledenleri göklere çıkartan, kaleminden kan ve nefret damlayan birine Nobel Edebiyat Ödülü verildi ve maalesef bir avuç insan dışında kimse buna ses çıkartmadı" dedi.

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İletişim Başkanı Altun: "Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dün ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi'nden geçen yaptırım tasarısı ve bugün Senato'da kabul edilen Ermeni karar tasarısı ikili ilişkilerimizin geleceğini tehlikeye atmaktadır" dedi.

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İstanbul merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında, İstanbul merkezli 32 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. Örgütün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasında yer alan çoğu aktif görevde Adalet Bakanlığı çalışanı 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şu ana kadar 39 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Öğrenim kredi borçlarına yapılandırma

Kamuoyunda aylardır gündem oluşturan öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. Zira öğrenim kredisinden faydalanan 5 milyon kişi var. 400 bini ise borcunu ödeyemedi. Buna göre; ödenmeyen borcun anaparası da yaklaşık 2,1 milyar lira. Gecikme cezası ve faizlerle birlikte bu rakam altı milyar lirayı aşıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. Bu sebeple borçlar, alınan kredinin iki, üç katına çıkıyor.

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Paris'te binlerce kişi emeklilik reformu yasasını protesto etti

Fransa'da kamu çalışanları soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeden hükümetin emeklilik reformu yasasını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişi hükümeti protesto etti. Eylemler sırasında Macron ile Başbakan Philippe'nin maketleri yakıldı.

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İngiltere'de Muhafazakar Parti 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar

İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar oldu.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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