Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Cumhur İttifakımızda Sayın Bahçeli, aynı şekilde kendileri söylediler.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Cumhur İttifakımızda Sayın Bahçeli, aynı şekilde kendileri söylediler. Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan sapmamız söz konusu değildir. Bu tür yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır, varsın onlar öyle sansınlar" dedi.

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İsviçre'deki Türk vatandaşlarından Erdoğan'a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

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100 bin konut için başvurular başladı 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imzalanan protokole göre başvurular 15 Ocak tarihine kadar devam edecek. Konutlara, daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış, aylık geliri 5.500 liradan düşük olanlar başvurabilecek.

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Vergi, harç ve ceza tahsilatlarında düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca bağlantısı havadan görüntülendi

İstanbul'un çevre illerle bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca bağlantısı drone ile havadan görüntülendi. Tamamlandığında Silivri'ye bağlanılacak yolun çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, otoyolun Çatalca bağlantısının 2020 yılı sonunda açılacağı öğrenildi.

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Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı Eylül ayında yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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