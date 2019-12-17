Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Türkiye, insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesidir"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesi...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

" Türkiye, insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesi olduğunu belirterek sığınmacılar için Türkiye bütçesinden harcanan miktarın 40 milyar doları aştığını ifade etti.

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"Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" dedi.

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ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.

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CHP'li Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmak suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Haftanin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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Mardin kırsalında sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin kırsal Konur ile Çayköy Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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