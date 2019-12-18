Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt illerinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim hazan mevsimimiz yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti bir çınardır. Biliyorsunuz, yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Biz yol arkadaşlarımızdan, teşkilatımızdan memnunuz, sıkıntımız yok. Çok daha kararlı bir şekilde kongrelerimize hazırlanıyoruz. Gündemimizi bunlarla meşgul etmiyoruz" dedi.

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Adalet Bakanlığından kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin genelge

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin genelge yayınlandı. Genelgeye göre "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaşacak ve cumhuriyet savcılarının uzmanlaşmaları sağlanarak, zorunlu durumlar dışında kadına yönelik şiddet vakalarına bu bürolardaki savcılar bakacak.

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İdlib'de 24 saatte 24 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 24 saatte içerisinde 24 sivil hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

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Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri el patlayıcı ve mayınları arama ve temizleme çalışmaları sürüyor.

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Depremde hasar gören binayı yıkan kepçe, sağlam binaya da zarar verdi

Avcılar'da depremde hasar gördüğü gerekçesiyle 4 katlı binanın yıkımı yapıldığı esnada yan taraftaki binanın camı, mermerleri ve kamelyası da yıkıldı. Zararının karşılanmasını isteyen ev sahibi yaşanan duruma tepki gösterdi.

(İHA)