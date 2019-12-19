Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamlamıştır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, "Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle 'dünya 5'ten büyüktür' diyoruz.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"İslam aleminin kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan sistem ömrünü tamamlamıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, "Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle 'dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Onlar bizi bölmeye, parçalamaya çalıştıkça kardeşliğimize çok daha sıkı bir şekilde sarılıyoruz" dedi.

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Birleşmiş Milletler yine 7,7 milyar dolarlık taahhütte bulundu

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi Küresel Mülteci Forumuna ev sahipliği yaptı. Forumda dünya genelinde 25 milyonu aşkın mültecinin olduğu, zorla yerinden edilmiş kişiler için yardım edilmesi çağrısı yapıldı. Bunun üzerine BM, toplamda 7,7 milyar dolar bağış taahhüdünde bulundu.

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Trump'ın azli soruşturması Temsilciler Meclisinde kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Başkan Donald Trump hakkında 'görevini kötüye kullandığı' gerekçesiyle başlatılan azil soruşturmasını oylamak üzere akşam saatlerinde toplandı. Yapılan oylamada Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası, 197 hayır oyuna karşılık 230 evet oyu ile kabul edildi.

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Kayıp iki dağcının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Uludağ'da 17 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından cenazeleri bulunan Efe Sarp (37) ve Mert Alparslan'ın (31) Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. İki amatör dağcının cenazesi aileleri tarafından alınarak defin edilmek üzere memleketleri Aydın ve İstanbul'a götürüldü. Adli Tıp önünde bekleyen acılı aileler gözyaşlarına boğuldular.

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Büyükada'da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi

Büyükada'da yapılan test çalışmaları sonucunda 81 atta 'Ruam hastalığı' tespit edilmişti. Hastalık taşıyan atlar itlaf edilerek dev çukurlara gömüldü. Atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi.

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"O bölgede arazi takasına ve rantına müsaade etmeyiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin gerçekleşeceği bölgedeki alanların toplu olarak satıldığı iddialarına ilişkin, "O bölgede arazi takasına ve rantına müsaade etmeyiz. Hiçbir projede de etmedik. O bölgede de proje öncesinde alınmış arazi durumu söz konusu değildir" dedi.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
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