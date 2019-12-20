Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikCumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim de yaptırımlarımız olacaktır"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 olsun, F-35'lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim de yaptırımlarımız olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 olsun, F-35'lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akım ile ilgili 'buna yaptırım uygularız' diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır" dedi.

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"Kıran-9", Hakkari'de "Kıran-10" operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta "Kıran-9 Cudi Dağı", Hakkari'de "Kıran-10 Kazan Vadisi" operasyonları başlatıldı.

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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'den 18 kişi hakkında yakalama kararı

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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HDP'lilerin arka kapıya tabela asmasına evlat nöbetindeki ailelerden tepki

HDP Diyarbakır İl Başkanlığında yöneticiler binanın arka kapısına tabela astı. HDP'liler giriş çıkışları buradan sağlarken, 109 gündür evlat nöbeti tutan aileler duruma tepki gösterdi. Nöbetteki babalardan Şehmus Kaya, "Yeni bir kapı açmışlar, kim bilir burada kaç çocuğun kanına girmişler" dedi.

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Esad rejimi yine İdlib'i vurdu: 4 ölü, 8 yaralı

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

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Hindistan'da tansiyon düşmüyor: 3 ölü

Hindistan'da vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

(İHA)

Günün Özeti

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, S 400, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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