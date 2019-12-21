Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikDiyarbakır Lice Bölgesinde "Kıran-11 Narko-Terör" Operasyonu başlatıldıİçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz...

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Diyarbakır Lice Bölgesinde "Kıran-11 Narko-Terör" Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır İli Lice bölgesinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu tacirlerini yakalamak ve terörün finans kaynaklarını yok etmek maksadıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca "Kıran-11 Diyarbakır-Lice Bölgesi Narko-Terör Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

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Sur Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır'ın HDP'li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, belediyeye Kaymakam Abdullah Çiftçi kayyum olarak atandı.

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Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

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İdlib'e yönelik gerçekleştirilen saldırılarda binlerce sivil yerinden oldu

Suriye'nin İdlib kentine yönelik gerçekleştirilen bombalı ve hava saldırılarında binlerce sivil yerlerinden edildi. Halk, Türk sınırlarının yakınında bulunan bölgelere kaçıyor.

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Fatih Camii kilise görünümünden kurtuldu

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar sonrası Fatih Camii'ndeki sıralı halde dizilen ve kiliseyi andıran oturaklar kaldırıldı.

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Büyükada'da 'Fayton Bekleme Meydanı' temizleniyor

Büyükada'da 'Ruam' hastalığı tespit edilen 81 atın itlaf edilmesi ve 3 ay süreyle faytonlara at sürülmesinin durdurulması kararının ardından, faytonların bulunduğu meydan boşaltılarak temizleme çalışmalarına başlandı.

(İHA)

Günün Özeti

Diyarbakır, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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