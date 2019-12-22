Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildiTürkiye Libya arasındaki muhtıra TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği mutabakat muhtırası kabul edildi

Türkiye Libya arasındaki muhtıra TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Terörden arındırılan noktalarda hayat normale dönüyor

Uzun yıllar terör örgütünün işgali altında kalan kamu binaları, içme suyu şebekesi ve yolları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen Suriye'nin Rasulayn kenti büyük değişim yaşıyor. Bölgede önce ilçe genelinde içme suyu şebekesi aktif hale getirildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 111'inci gününe girdi.

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El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ eteklerinde sabah saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ifade edilen yangında 10 dönümlük arazi zarar gördü.

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Aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde en yüksek aidatı İstanbul'da sitede yaşayanlar ödüyor.

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İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, bazı vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Ulaşım için deniz yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar, karayolunu kullanmak zorunda kaldı. Boyu yaklaşık 3 metreye kadar yükselen dalgaların kıyıyı dövdüğü görüldü.

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Antalya'da ucuz yorgan ve battaniye izdihamı

Antalya'da bir halı mağazasının indirimli satışa sunduğu çift kişilik battaniye ve yorganları almak isteyenler izdihama neden oldu.

(İHA)

Günün Özeti

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:05 Kaynak: İHA
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