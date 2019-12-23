Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu bakanlıkça kabul edildi

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED),Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunarak kabul edildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Birileri 'Yapamazsınız', 'Yaptırmayız' diyorlar. Müteahhitlere tehdit savuruyorlar. 'Biz iktidara geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz' diyorlar. Yahu sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez" dedi.

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CHP'de 'rüşvet' tartışması

Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün, " Mansur Yavaş'ın iddiaları önceki belediye yönetiminde parsel parsel arsa satışı yoluyla imar rantı yapmakla suçlamış, bu şekilde elinde 80 dosya bulunduğunu ve bu rantın 30 katrilyon olduğunu söyledi. Ben de izledim. Benim dosyamı paylaştı. Ne rantçılığım kaldı ne fazla inşaatçılığım kaldı. Mansur Yavaş'a bir çağrım var. Lütfen geri kalan 79 dosyayı aç bakalım neler var" dedi.

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Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam

Suudi Arabistan Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verdi.

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Kıran-11 operasyonunda 456 kilo esrar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, KIRAN-11 Müşterek Operasyonu kapsamında Lice ilçesi ve dağlık ve kırsal alanda 456 kilo esrar ele geçirilirken, yer altı sığınağı, yaşam malzemesi ve çok sayıda patlayıcı mühimmat ele kontrollü bir şekilde imha edildi.

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2020 yılı motor hacmine göre MTV tutarları

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Motor hacmine göre Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları belli oldu.

(İHA)