Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Bakan Kurum'dan İBB'ye uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Meclisin karar almadığı bir protokolden tek taraflı olarak vazgeçemezsiniz. Vazgeçerseniz eğer; tüm maddi ve hukuki sorumlulukları da almış olursunuz" dedi.

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Bahçeli'den "Kanal İstanbul" açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kanal İstanbul Projesi'nin ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, aynı zamanda müfteridir" dedi.

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"Libya ile mutabakat tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Libya ile imzalanan mutabakat) Tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı. Burada hiçbir şekilde farklılık yok. Bunu anlamayanların anlaması lazım" dedi.

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Adana'da eğitime yağmur engeli

Adana'da şiddetli yağmur nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, kentteki bazı mahallelerdeki iş yerlerini su bastı.

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Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde

Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yapılan "aynalar yerli yerinde" paylaşımıyla yerli otomobil hakkında yeni bir fotoğraf daha gün yüzüne çıktı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile park yasağı ihlali uyarısı

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelge ile park yasağı kuralını ihlal etmiş ve sadece para cezası ile cezalandırılabilecek araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiği; çekilme esnasında ve otoparklarda muhafazasında, mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uyulmadığı, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu.

(İHA)