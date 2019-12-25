Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yarın açıklanacak kararda

7 milyon çalışanı ve aileleriyle toplamda 20 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.Asgari ücret komisyonu son toplantısını yarın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacak.

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Bakan Gül'den önemli açıklamalar

Anayasa Mahkemesinin Kanal İstanbul kararına ilişkin Gül, "Bu konuda yasamanın yapmış olduğuna karşı Anayasa Mahkemesi de bunun doğru olduğuna karar vermiştir, iptal başvurusunu reddetmiştir. Dolayısıyla yap-işlet-devlet modeliyle projenin yapılmasının önünde bir engel olmadığı yönünde bir karar vermiştir" şeklinde konuştu.

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"Enerji kimlik belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Biliyorsunuz enerji kimlik belgesi olmayan binalarda 1 Ocak 2020'den itibaren alım, satım, hatta kiralama yapılamayacak. 1 Ocak 2011'den bu yana en düşük C sınıfı enerji kimlik belgesi olmayan yeni binalar ruhsat alamıyor. Önümüzdeki yıl itibarıyla vatandaşlarımız aldıkları evin enerji tüketimi performansını bilerek satın alacak ya da kiralayacak" dedi.

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Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas- Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.

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Fırtına nedeniyle uçak pisti 'pas' geçti

İstanbul'dan Ordu'ya gelen yolcu uçağı, fırtına nedeniyle pisti 2 kez 'pas geçerek' Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın pisti pas geçtiği anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İdlib'ten sınıra yoğun göç dalgası sürüyor

Suriye'nin İdlib kentine yapılan bombardıman nedeniyle İdliblilerin Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor. Göç yolundaki İdliblilere, İHH yardım eli uzatıyor.

(İHA)

Günün Özeti

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
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