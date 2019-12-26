Günün Özeti - Son Dakika
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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Davete icabet edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Güvenlik ve Askeri İşbirliği Muhtırası'na dayalı olarak inşallah Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız" dedi.

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Yerli otomobilden yeni görüntü

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detaylar veren bir görüntü paylaştı.

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Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran sanık hakim karşısında

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldıran sanık Semahat Yolcu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada olay anını anlatırken genç kızlar duygusal anlar yaşarken, sanık Yolcu saldırının kendisi tarafından gerçekleşmediğini öne sürdü.

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Yaşanan dehşeti anlattı

Van Gölü'nde teknenin alabora alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 64 kişinin kurtarıldığı olayın canlı tanıkları, yaşanan dehşeti anlattı.

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Filipinler'de Phanfone Tayfunu bilançosu: 13 ölü

Filipinler'de etkisini sürdüren Phanfone Tayfunu nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

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Gemi çarpan yalının son hali havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısının son hali havadan görüntülendi. Kanal İstanbul projesinin tartışıldığı bu günlerde yalının restorasyon çalışmalarının ağır ilerlediği dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

Günün Özeti

Filipinler, Karaköy, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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