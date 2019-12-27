Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürmesine şahitlik ettiklerini belirterek, dünyanın rekabetçi Türk markasıyla tanışacağını söyledi.

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Bursa'da yerli otomobil sevinci

Türkiye'nin yerli otomobilinin 22 milyar liralık yatırımla Bursa'da yapılacak olması, ikinci büyük ihracat şehrinde sevinçle karşılandı.

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Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kameralara yansıdı.

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Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı

1 Ocak 2020 itibariyle geçerli olacak asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

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Sözcü Gazetesi davasında karar

Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapse çarptırıldı.

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Libya, Türkiye'den asker desteği istedi

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, general Halife Hafter'in güçlerine karşı Türkiye'den askeri destek sağlamasını resmi olarak istedi.

(İHA)