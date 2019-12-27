Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürmesine şahitlik ettiklerini belirterek, dünyanın rekabetçi Türk markasıyla tanışacağını söyledi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürmesine şahitlik ettiklerini belirterek, dünyanın rekabetçi Türk markasıyla tanışacağını söyledi.

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Bursa'da yerli otomobil sevinci

Türkiye'nin yerli otomobilinin 22 milyar liralık yatırımla Bursa'da yapılacak olması, ikinci büyük ihracat şehrinde sevinçle karşılandı.

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Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kamerada

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında yük gemisinin kıyıya çarptığı anlar kameralara yansıdı.

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Bakan Selçuk asgari ücreti açıkladı

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Libya, Türkiye'den asker desteği istedi

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti, general Halife Hafter'in güçlerine karşı Türkiye'den askeri destek sağlamasını resmi olarak istedi.

(İHA)

Günün Özeti

Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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