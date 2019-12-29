Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de yaşananlara ilişkin, "Yaptığımız mutabakata biz saygılıyız, Rusya'nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz" dedi.

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Siviller hayatta kalmak için İdlib'den kaçmaya devam ediyor

Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından hava saldırıları yoğunlaşırken siviller bölgeden kaçmaya devam ediyor. Türkiye-Suriye sınırındaki güvenli bölgelere yoğun göç dalgası sürüyor.

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Yılbaşında 317 bin 121 güvenlik görevlisi sahada olacak

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere güvenlik tedbirlerini artırdı. 30 Aralık'ta başlayacak olan yılbaşı tedbirleri kapsamında 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere toplam 317 bin 121 personel görev alacak.

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Buz gibi havada Boğaz'da yüzdüler

Üsküdar Kuzguncuk sahilinde aralarında doktor, mimar, avukat gibi farklı meslek gruplarından kişilerin olduğu 60 kişi, saat 10.00 sıralarında parkta toplanarak soğuk havada Boğaz'da dakikalarca yüzdü. Soğuk havada yüzenleri görenler ise hem şaşırdı hem de ilgiyle izledi. Özellikle soğuk havalarda denize girmenin vücuda çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlar, kış aylarında denize gelerek burada aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler.

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Yarış dronu ile Türkiye'yi tanıttı

Türkiye'nin doğal güzelliklerini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde FPV dronu ile görüntüleyen Burak Altıparmak çektiği görüntülerle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Trabzon'un yemyeşil ormanlarından, beyaza bürünmüş Ilgaz Dağlarının manzarası havadan çekilen masalsı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Çalındığını sandığı koyunlarını ayı yedi Kocaeli'de aç kalan bir ayı, girdiği sitenin bahçesinde bulunan barakadaki 3 koyunu telef etti. Koyunların çalındığını düşünen site sakinleri, yerleştirdikleri kamerayla gerçeği öğrendi.

(İHA)

Günün Özeti

Türkiye, Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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