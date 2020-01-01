Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Bakan Soylu güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

İçişleri Bakanı Soylu, jandarma ve polis kontrol noktalarında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

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Trump, Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttu

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti.

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Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 2019 yılı içerisinde bakanlık tarafından icra edilen faaliyetleri 3 dakika içerisinde özetlediği bir video yayımladı.

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İstanbul polisinden 2019'da terör örgütlerine büyük darbe

İstanbul'da, 'terörle mücadele' kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede 2019 yılı içinde düzenlenen son bir yıllık operasyonlarda, 11 kiloya yakın patlayıcı madde, 28 el yapımı (EYP) bomba ve çok sayıda silah ele geçirildi. Çeşitli örgütlere mensup 2 bin 604 terörist şüphelinin etkisiz hale getirildiği baskınlarda, çeşitli menşeli 3 bin 701 fişek ve mermi, 20 av ve pompalı tüfek ve 6 molotofkokteylinin de olduğu çok sayıda mühimmat ve para ele geçirildi.

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Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

(İHA)