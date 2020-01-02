Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "200-250 bin mülteci şu anda sınırımıza doğru hareket halinde.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "200-250 bin mülteci şu anda sınırımıza doğru hareket halinde. Şu an itibarıyla karşılıklı bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil, zor. Karşınızda insan var. Biz insana karşı bu noktada batının yaptığı gibi bariyerler veya dikenli teller oluşturamayız. Son dönemde yaşananlar gösterdi ki onların keseleri dolu olabilir ama gönülleri çoraktır çorak" dedi.

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Korkuyla büyüyen Suriyeli çocukların yüzü oyun parkıyla güldü

Suriye'de İdlib'e yönelik bombardımanın artmasıyla sivillerin sınıra ve sınıra yakın bölgelerde bulunan kamplara akını devam ediyor. İdlib'de bulunan Shabiran mülteci kampına aileleriyle sığınan çocukların yüzü, kampta bulunan oyun parkı ile güldü.

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2019'da Ege'de düzensiz göçmen akını yaşandı

Ege Denizi'nde 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 60 bin 544 düzensiz göçmen deniz üzerinde yakalandı.

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TOGG'dan ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yerli otomobil siparişi vermek isteyenler için yapılan yazılı açıklamada "Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" denildi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 122'inci gününe girerken, partililer ile aileler arasında gerginlik yaşandı.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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