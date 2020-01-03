Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Libya Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin yapılması için, Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesine dair kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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İsrail güçleri Mescidi Aksa'da namaz kılanlara saldırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı.

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Suriye'de iç savaşın kaybedeni çocukların kamplardaki yaşam mücadelesi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iş savaşın kaybedeni çocuklar, aileleri ile birlikte kamplarda hayatta kalmaya çalışıyor. Sel suları altında kalan İdlib'in kuzeyindeki kampta kalan çocukların yalın ayak yürümeye çalışması, verdikleri mücadeleyi gözler önüne seriyor.

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Enflasyon rakamları açıklandı

Yılın son ayı enflasyon verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,84, aylık yüzde 0,74, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 7,36, aylık yüzde 0,69 arttı.

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"2019 yılı ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

(İHA)