Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSüleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktıİran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Süleymani'nin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

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İdlib'ten kaçan siviller çadırlarda barınmaya çalışıyor

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kaçan siviller, yeterli miktarda kamp olmadığı için kendi çabalarıyla kurdukları çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

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Vali Yerlikaya, Suriyelilere ilişkin verileri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden Suriyelilere ilişkin verileri açıkladı. Vali Yerlikaya, "2019 yılında, geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 78 bin 243 kişi azaldı. Ayrıca, 97 bin 255 başka ile kayıtlı olan Suriyeli İstanbul'dan ayrıldı. 118 bin 432 düzensiz göçmen yakalandı, 37 bin 582'si sınır dışı edildi" bilgilerini aktardı.

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İstanbul'da 208 operasyonda bin 669 örgüt üyesi ve yöneticisi yakalandı

İstanbul'da, çetelere yönelik son 1 yıllık dönemde düzenlenen 208 operasyonda, organize suç örgütleri ile FETÖ/PDY üye ve yönetici konumunda bulunan toplam bin 669 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 667'sinin tutuklandığı açıklandı. Tutuklananlarda 298'inin FETÖ/PDY üye ve yönetici konumunda bulunan kişiler olduğu kaydedildi.

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Şehit Fethi Sekin'e verdiği sözü tuttu

Kahraman polis Fethi Sekin, 3 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düştü. Şehidin olaydan birkaç gün önce üşümesin diye verdiği monta gözü gibi bakan kafe çalışanı Öztürk Uçar, Sekin'e verdiği sözü de bu yıl tuttu. Uçar, şehidin kendisini ehliyetsiz araç kullanmaması konusunda ikaz ettiğini, bu yıl ona verdiği sözü tutarak 42 yaşında ehliyet aldığını söyledi.

(İHA)

Günün Özeti

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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