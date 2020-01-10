Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTrudeau: "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir"Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağını İran'ın vurduğuna dair kanıt olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir" dedi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Trudeau: "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağını İran'ın vurduğuna dair kanıt olduğunu belirterek, "Olay kazara gerçekleştirilmiş olabilir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

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Filistinli vaiz, Kuveyt'te yaptığı konuşma sırasında hayatını kaybetti

Filistinli vaiz Mahmud Abdel-Baki, Kuveyt'te düğünde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

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TEM otoyolunda feci kaza: 2 ölü

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Aileler direniyor, terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor

Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Yaklaşık 6 yıl önce teröristler tarafından dağa kaçırılan İbrahim Halil Kadran, güvenlik güçlerine teslim olarak ailesi ile buluştu. Torununu bekleyen Halime Kadran, evladına kavuştuğu sırada baygınlık geçirdi.

(İHA)

Günün Özeti

Justin Trudeau, Ukrayna, Kanada, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:45 Kaynak: İHA
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