Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikİran uçağı düşürdüğünü itiraf ettiİran'ın ABD'ye misilleme yaptığı gece aynı saatlerde Ukrayna'ya ait uçak düştü.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

İran uçağı düşürdüğünü itiraf etti

İran'ın ABD'ye misilleme yaptığı gece aynı saatlerde Ukrayna'ya ait uçak düştü. 176 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından gözler önce İran'a çevrildi. İddiaları reddeden İran'a başta ABD olmak üzere, İngiltere ve Kanada'dan tepki geldi. İran baskılara daha fazla dayanamadı ve uçağı düşürdüklerini itiraf etti.

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"Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter'i bu ikna etmeleridir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes çağrısıyla ilgili, " Biz üzerimize düşeni yaptık. Sarraj yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptı. Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir" dedi.

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İçişleri Bakanlığı "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu için düğmeye bastı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl Ağustos ayında başladığı 4'ü teslim olmak üzere 144 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, çok sayıda sığınak, barınak ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği Kıran Operasyonlarını başarıyla tamamladı.

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AKINCI TİHA ikinci defa havalandı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AKINCI TİHA, test için ikinci defa havalandığını ve 1 saat 6 dakika başarıyla havada kaldığını açıkladı.

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Kars eksi 19'u gördü

Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor. Soğukların etkili olduğu kentte, termometreler eksi 19'u gösterdi. Aşırı soğuklardan Baraj Gölü dondu.

(İHA)

Günün Özeti

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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