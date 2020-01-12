Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

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Amanoslar'da "Kapan-2 Operasyonu" başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'ın Amanoslar bölgesinde 585 personelin katılımıyla "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 132'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 132'nci gününe girdi.

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İtfaiye alevlere müdahale etmek için seferber oldu

Ümraniye'de gece saatlerinde hurdalık alan ve içerisinde bulunan konteyner evler alev alev yandı. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almayı başarırken çıkan yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Alevler geceyi aydınlattı.

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Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü

İzmir'in Çeşme açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye çok sayıda cenaze aracı sevk edildi.

(İHA)