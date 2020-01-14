Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter Moskova'dan kaçtı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sarrac'ın liderliğindeki Trablus hükümetinin müspet tutumuna rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce 'evet' dedi sonra Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı, imzalamadı" dedi.

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"Libya konusu bizim için tarih, coğrafya ve gelecek konusudur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşmemizi bekleyenler Allah'ın izniyle kurumuş ağaca dönecekler daha çok bekleyeceklerdir. Sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur" dedi.

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Bakan Koca'dan anestezi iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 176 yakalama kararı

İzmir merkezli 49 ilde Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 176 asker hakkında gözaltı kararı çıkarken 115 şüpheli gözaltına alındı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 134'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 134'üncü gününe girdi.

(İHA)

Günün Özeti

Moskova, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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