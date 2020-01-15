Günün Özeti - Son Dakika
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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyorsunuz. Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı" dedi.

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Libya'da ateşkes askıda

Rusya'daki 'Libya' görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Libya'da darbeci Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini duyurdu.

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Tel Abyad'da yerel polis göreve başladı

Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'de eğitilen 420 Suriyeli polis, dün itibari ile göreve başladı.

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Düşürülen Ukrayna uçağına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 konut satış sonucu el değiştirdi.

(İHA)

Günün Özeti

Telabyad, Polis, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
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