Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTarihi İdlib Müzesi bombaların hedefi olduSuriye'nin İdlib kentinde ateşkes ilan edilmesine rağmen birçok noktaya bombalı saldırı düzenlendi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Tarihi İdlib Müzesi bombaların hedefi oldu

Suriye'nin İdlib kentinde ateşkes ilan edilmesine rağmen birçok noktaya bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda bombaların hedefi olan tarihi İdlib Müzesi, ağır hasar aldı.

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Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü

Libya'da darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'ta sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İdlib'te ölü sayısı 19'a yükseldi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin İdlib'in farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 19'a, yaralı sayısının da 68'e yükseldiği bildirildi.

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İsrail güçleri Mescidi Aksa'da sabah namazını kılanlara saldırdı: 15 yaralı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da sabah namazına katılan Filistinlilere saldırması sonucu 15 kişi yaralandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'teki gelişmeler ne yazık ki sıkıntı verici"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basına yaptığı açıklamalarda İdlib'te yaşanan gelişmelerden bahsederek, "İdlib'teki gelişmeler ne yazık ki sıkıntı verici" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Hafter ile ilgili olarak, "Bu adam güvenilir bir adam değil" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisine verdiği mektup hakkında açıklama yaparak, "Bu mektup gizli bir mektup. Benim bunu açıklamam doğru olmaz" dedi.

(İHA)

Günün Özeti

Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu Moskova'da barış masasını terk eden Hafter'den geri adım! Putin'e mektup yazdı Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var

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