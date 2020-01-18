Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İdlib'ten Türkiye'ye yönelik göç dalgasıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bahçeli, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın baskılarla Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini" dedi.

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Berlin zirveye hazırlanıyor

Dünya siyasetinde daha fazla rol almak ve sorumluluk üstlenmek isteyen Almanya bir adım attı. Başkent Berlin pazar günü yapılacak konferans için hazırlanıyor. Yapılacak Libya konferansı Almanya'nın dış politikası açısından büyük bir proje ve ülke için de adeta bir sınav olacak. Bu yüzden de dış politika olarak bu konferansa çok zaman ve enerji harcandı.

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Somali'de Türk müteahhitlere bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.

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Saldırılardan kaçan Suriyeliler boş arazilere çadır kuruyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın güvenli bölgelere yöneldi.

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Başkent'te 2200 gram uyuşturucu ve 45 adet tarihi eser yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, İl genelinde yaptıkları çalışmalarda 2200 gram uyuşturucu madde ve 45 adet tarihi eser ele geçirdi.

(İHA)