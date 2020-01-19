Günün Özeti - Son Dakika

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6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSavaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyorSuriye iç savaşının mağduru çocuklar, savaş psikolojilerini oyunlar oynayarak üzerinden atıyor.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Savaşın çocukları acılarını oyun oynayarak unutmaya çalışıyor

Suriye iç savaşının mağduru çocuklar, savaş psikolojilerini oyunlar oynayarak üzerinden atıyor. Yağmura, çamura aldırmadan çeşitli oyunlarla günlerini geçiriyorlar.

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Tel Abyad'ta güvenliği Türkiye'nin eğittiği polisler sağlayacak

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde görev yapacak olan yaklaşık 400 Suriyeli polis, Türkiye'de eğitim alacak.

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Lübnan'da yaralı sayısı 220'ye yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ve protestocular arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 220'yükseldi.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 139'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 139'uncu gününe girdi.

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Esenyurt'ta doğalgaz borusu patladı: 1 yaralı

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sırasında bir kişi yüzünden yaralanırken, doğalgaz borusundan yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıçradı.

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Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber milyonlarca öğrenci karne alırken, mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmak isteyen veliler karnelerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına yükledi.

(İHA)

Günün Özeti

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:50 Kaynak: İHA
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