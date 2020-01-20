Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Merkel: ' Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak'

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak. Silah ambargosuna saygı gösterilmeli." dedi.

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"Türkiye barışın anahtarıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güçlü bir devlet olan Türkiye'den birçok beklentiler olduğunu belirterek, Türkiye'nin barışın anahtarı olduğunu söyledi.

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İdlibliler sınırda İdlibliler yine sınıra dayandı. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan rejim, güvenli tek bir nokta bile bırakmadı. Ağır bombardıman nedeniyle Marat el Numan, Serakib ve Eriha bölgeleri boşaltıldı.

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Lübnan'da protestoların 2. gününde 145 kişi yaralandı

Lübnan'da parlamento binası yakınında protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların 2. gününde 145 kişi yaralandı.

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Bakan Berat Albayrak'tan kur ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 itibarıyla, özellikle son 6 ayda yaşanan iç ve dış politik dalgalanmalara rağmen stabilizasyonun yavaş yavaş oluşmaya başladığını söyledi. Bakan Albayrak, dalgalan bir ekonomiden yaptırım söylemleri ve onlarca tivittten etkilenmeyen bir döneme geçildiğini belirtti.

(İHA)