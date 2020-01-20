Günün Özeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günün Özeti - Son Dakika

Günün Özeti

13 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Merkel: ' Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak'

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak. Silah ambargosuna saygı gösterilmeli." dedi.

...

"Türkiye barışın anahtarıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güçlü bir devlet olan Türkiye'den birçok beklentiler olduğunu belirterek, Türkiye'nin barışın anahtarı olduğunu söyledi.

...

İdlibliler sınırda İdlibliler yine sınıra dayandı. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan rejim, güvenli tek bir nokta bile bırakmadı. Ağır bombardıman nedeniyle Marat el Numan, Serakib ve Eriha bölgeleri boşaltıldı.

...

Lübnan'da protestoların 2. gününde 145 kişi yaralandı

Lübnan'da parlamento binası yakınında protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmaların 2. gününde 145 kişi yaralandı.

...

Bakan Berat Albayrak'tan kur ve enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 itibarıyla, özellikle son 6 ayda yaşanan iç ve dış politik dalgalanmalara rağmen stabilizasyonun yavaş yavaş oluşmaya başladığını söyledi. Bakan Albayrak, dalgalan bir ekonomiden yaptırım söylemleri ve onlarca tivittten etkilenmeyen bir döneme geçildiğini belirtti.

(İHA)

Günün Özeti

Angela Merkel, Türkiye, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rum gazeteciden Türkiye itirafı: Türkiye ile kavga etmek yerine iş birliği yapılmalı
Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı Libya Konferansı sonrası UMH, kararını verdi: Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün Özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]