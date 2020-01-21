Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İncirlik'te Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, Amerikalı şirketin İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 Türk işçinin çıkış işlemini başlattığını belirterek, "Amerika, Irak, Suriye ve Türkiye'den çekilmek istiyor bu nedenle de şirket işçi azaltıyor" dedi.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da, MİT ve polis ortaklı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yardım ve yataklık eden 13 şüpheli yakalandı.

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İBB şehir hastanesinin yol inşaatlarını durdurdu

Seçimin bitmesiyle birlikte polemiklerin kaynağı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kayaşehir'de bulunan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaşacak yol inşaatlarını durduğu ortaya çıktı. Hastane inşaatı yüzde 90'lara ulaşmasına rağmen hastanenin çevredeki yollara bağlayacak olan yol inşaatları önce yavaşlatıldı sonra da tamamen durduruldu. Duran inşaat çalışmaları nedeniyle Başakşehir ve Kayaşehir halkının çektiği sıkıntı havadan görüntülendi.

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Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde 17 güvenlik mensubu yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan arbedede 17 güvenlik mensubu yaralandı.

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Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 40 bini aştı

Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle son 4 günde İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 40 bini aştığını bildirildi.

(İHA)