Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

FETÖ'nün VIP dinleme davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 211 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 131 sanığa 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezası verilmesine karar verdi. Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakan Gül: "Güvenli Ödeme Sistemi'ne 3 Şubat 2020'de geçilecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ile vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabileceklerini belirterek, "3 Şubat 2020 Pazartesi günü itibarıyla bu sisteme tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacaktır" dedi. Gül, Metin İyidil ile ilgili olarak da, "Nihai merci Yargıtay'dır. Yargıtay, son sözünü verecektir" diye konuştu.

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Halep ve idlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 35'i aştı Suriye'de kanayan yara Halep ve İdlib'den bomba sesleri yükseliyor.

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Emeklinin promosyon oranı Şubat'ta belli olacak

Emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında sonlanacak. Yeni ödemelere 1 Mart itibariyle başlanacak.

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Hanehalkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı.

(İHA)