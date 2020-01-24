Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

"Libyalı kardeşlerimizin zor zamanlarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile beraber Türk-Alman Üniversitesinin yeni binalarının açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Bedelli askerlik yerleri belli oldu

Ocak, Şubat ve Mart ayı yedek subay, astsubay, erler ile bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yapacakları yerler belli oldu.

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Bakan Soylu: "2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. 2018'de 657'ye düştük. 2019 rakamı şu an için 255, adli tip süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz. Ayrıca 2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı" dedi.

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"Çin'den gelen yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taramasına başladık"

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de yayılan bir virüse ilişkin, "Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık" dedi.

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Buzdolabı bomba gibi patladı

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir pidecide çıkan yangında buzdolabı bomba gibi patladı.

(İHA)