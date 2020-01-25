Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Elazığ dün akşam 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Elazığ dün akşam 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.Merkez üssü Sivrice olan deprem Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

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Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı

Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı 112 çağrı merkezine yansıdı. Çağrıda, depremzedenin, "nefes alamıyorum" dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

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Türkiye Elazığ için seferber oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu; belediyeler tüm birimleriyle bölgeye yardım göndermek için harekete geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağırıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi

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Depremin acısını umursamadan sahte paylaşımda bulundular

Türkiye, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

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THY, Elazığ ve Malatya yolcularının biletlerini ücretsiz değiştirecek

Türk Hava Yolları, Elazığ'da yaşanan depremin ardından seyahat edemeyen Elazığ ve Malatya yolcularının biletlerini ücretsiz değiştireceğini duyurdu.

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Deprem, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinden anbean takip ediliyor

Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

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Corona Virüsüne karşı termal kameralı önlem sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik dün başlatılan termal kameralı kontrol uygulaması bugün de sürüyor. Önlemler kapsamında yolcular kontrolden geçerek havalimanına giriş yaptı.

(İHA)