Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Malatya'da deprem yaraları sarılıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetinin yaşandığı Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremin yaraları sarılıyor. İlçedeki depremzedeler geceleri çadırda geçiriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1607 yaralıdan 1503'ü taburcu edildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin "Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. 1607 yaralıdan 1503'ü taburcu edildi. Bunu siyasi istismar vesilesi yapan, millet can derdindeyken mal derdinde olup fırsat devşirmeye çalışan ve karalama kampanyası sürdürenler var. İnsanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, ahlaksızca" dedi.

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Elazığ depremi tarihe geçti

Türkiye yıllardır meydana gelen depremlerle birçok kayıp yaşadı. Elazığ'daki 6,8'lik deprem de bunlardan biri... AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre Elazığ depremi, Türkiye'nin 9 yıl sonra gördüğü en büyük deprem.Yakın tarihe baktığımızda 1976 yılında Van'ın Muradiye ilçesinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 3 bin 840 kişi hayatını kaybetti. Elazığ. 6,8'lik deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattıyla deprem kuşağında bulunan Türkiye'nin, 9 yıl sonra gördüğü en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

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Depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu; depremzedelere yardım etmek için el ele verdi. Deprem bölgesine tüm yurttan gıda ve giyecek ve çok çeşitli yaşamsal malzemeler gönderiliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de yardımlar için derhal organize oldu.

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Spor camiası Elazığ için tek ses, tek yürek oldu..

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Başakşehir maçında taraftarlar Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları unutmadı.Maçın uzatma dakikalarında, soğuk havada evlerinden uzakta kalan depremzedeler için atkı ve berelerini sahaya attı.Taraftarlar bir yandan da 'Elazığ üşüme, Fenerbahçe seninle' tezahüratlarında bulundu.

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Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

22 Ocak Çarşamba günü Akhisar'ın Musalar Mahallesinde meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremin yakından hissedildiği Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesinde hasar gören Alifakı Camiinin 42 metre uzunluğundaki minaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 146'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 146'ncı gününe girdi.

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Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

(İHA)