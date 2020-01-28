Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

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Depremin vurduğu Elazığ'da, çocukların çadır kentlerde yaşamı

Depremin vurduğu Elazığ'da yaralar sarılmaya devam ederken, kurulan çadır kentlerde de yaşam sürüyor. Çadırda kalan ailelerin çocukları da oyunlar oynayarak günlerini geçirmeye çalışıyor.

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Suriyeli Mahmut, Bakanlar Soylu ve Koca ile enkazda görüştü

Elazığ'daki depremde karı kocayı enkazdan kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte bir kez daha yıkılan Dilek apartmanı enkazında görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir ziyareti sonrası önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler" dedi.

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Benzin ve motorine indirim

Geceyarısından itibaren motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim yapıldı.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 148'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 148'inci gününe girdi.

(İHA)

Günün Özeti

Kırkağaç, Deprem, Manisa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
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