Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Depremzedelerin vagonda yaşamı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremle birlikte mağdur olan vatandaşlar, Elazığ tren garında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına ait ev konforunda vagonlarda yaşamların devam ediyorlar.

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Çin'de korona virüsünden kaynaklı ölü sayısı 213'e ulaştı

Çin'de korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213'e yükseldi.

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2019 yılında ihracat yüzde 2,1 arttı, ithalat yüzde 9,1 azaldı

İhracat 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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TEM'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda 3 otobüs, 2 tır ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, tırdan yere düşen sürücü Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti. Kazada, otobüslerde bulunan toplam 19 kişi yaralandı.

(İHA)

Günün Özeti

TEM Otoyolu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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