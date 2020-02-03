Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İdlip'te 4 asker şehit, 1'i ağır 9 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlip'te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

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"46 rejim hedefi 122 fırtına obüsü, 100 havan mühimmatı ile vuruldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirterek, "46 rejim hedefine 122 fırtına obüsü, 100 havan mühimmatı ile atış yapıldı. 30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli bu ekibin içerisinde etkisiz hale getirilmiş vaziyette" dedi.

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Tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,35 arttı

Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 arttı.

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Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başladı

Noterlerde güvenli ödeme dönemi bugün itibariyle başladı. Noterde, imzalar atılana kadar para banka hesabında bloke edilecek. Uygulamayla beraber nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri de ortadan kalkacak.

(İHA)