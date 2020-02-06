Günün Özeti - Son Dakika

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Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Uçak enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor.

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Pegasus Ceo'su: "Maalesef 3 vefatımız oldu"

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane, uçağın pistten çıktığı olayla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamasında "Acımız çok büyük" diyerek duygularını dile getiren Mehmet Tevfik Nane, "Uçakta 177 yolcumuz ve 6 mürettebatımız, toplam 183 kişi vardı. Maalesef 3 vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi" dedi. Nane, aynı zamanda 56 kişinin hastanelerden taburcu olduğunu belirtti.

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Çığ felaketinde ölü sayısı 39'a yükseldi

Van'da peş peşe yaşanan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenler sayısı 39'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu biri gri kategoride aranan olmak üzere 5 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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Çin'de salgın nedeniyle ölü sayısı 563'e yükseldi

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 563'e yükseldi.

(İHA)

Günün Özeti

Sabiha Gökçen, Pegasus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
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