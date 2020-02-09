Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Rus heyetle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Heyetler arası görüşmelerde İdlip'teki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu" denildi.

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Resualayn ve Tel Abyad'ta öğrenciler üniversite sınavına girdi

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Tel Abyad'ta üniversite sınavı yapıldı.

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Korona virüsü salgını nedeniyle ölü sayısı 813'e yükseldi

Korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e yükselirken, salgının yol açtığı can kaybı SARS'ı geride bıraktı.

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Tayland'da alışveriş merkezinde katliam yapan asker öldürüldü

Tayland'da alışveriş merkezindeki katliamda ölü sayısı 26'ya yükselirken, saldırıyı gerçekleştiren askerin ölü olarak ele geçirildiği duyuruldu.

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Yurttan kar manzaraları

Kar yağışı ve soğuk hava tüm yurtta etkili oluyor. Van'da kar nedeniyle okullar da tatil edildi. Beyaz örtü en çok çocukları sevindirdi.

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Karda feci kaza: Facianın eşiğinden dönüldü

Samsun'da yokuş aşağı inen otomobiller karlı yolda kayarak takla attı. Kaza anları cep telefonları ile görüntülendi.

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Durmanın yasak olduğu caddeyi otoparka çevirdiler

Durulmaz tabelalarının olduğu 29 Ekim Caddesi'ne park eden araçlar, yolcu otobüslerinin geçişlerini engelliyor. Karşı şeritten gelen otobüs ile karşılaşan araçlar trafiği durma noktasına getiriyor.

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Mersin'de çiftçilerin sazlı türkülü zirai don nöbeti

Mersin'in Erdemli ilçesinde Meteorolojinin Doğu Akdeniz için verdiği uyarısının ardından çiftçiler seralarında zirai don nöbet tuttu.

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Motoru karavana çevirip, içine soba kurdu

Gaziantep'te yaşayan Bayram Kerkez, römork takıp karavanaya çevirdiği patpat motorunun içine bir de soba kurdu. Motoru görenler dönüp bir daha bakıyor.

(İHA)