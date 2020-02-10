Günün Özeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Günün Özeti - Son Dakika

Günün Özeti

6 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İdlib'de tansiyon yine yüksek Bir yanda saldırılar, diğer yanda göç etmek zorunda kalan hayatlar. İdlib'de tansiyon yine yüksek.

...

"PKK/ YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'lilerin mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyonu patlatması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.

...

Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Hatay'a tank sevkıyatı yapıldı.

...

Bankalar faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecek Bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenecek ancak, vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0.25'i geçemeyecek.

...

"Yerli 5G teknolojinin altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize yıllara sari maliyetinin olacağını çıkarmayalım. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurumlarımızın ve firmalarımızın etkin ve hızlı şekilde hareket etmesi şarttır" dedi.

(İHA)

Günün Özeti

Afrin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi
Şehit haberini cenazeye giderken aldılar İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı

Son Dakika Haberleri
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:57:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün Özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]