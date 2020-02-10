Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

İdlib'de tansiyon yine yüksek Bir yanda saldırılar, diğer yanda göç etmek zorunda kalan hayatlar. İdlib'de tansiyon yine yüksek.

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"PKK/ YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı"

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'lilerin mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyonu patlatması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.

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Hatay'ın Suriye sınırına tank sevkıyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'ten Hatay'a tank sevkıyatı yapıldı.

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Bankalar faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecek Bankalarca, mevduata uygulanacak sabit veya değişken faiz oranları serbestçe belirlenecek ancak, vadesiz mevduat faiz oranı yıllık yüzde 0.25'i geçemeyecek.

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"Yerli 5G teknolojinin altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize yıllara sari maliyetinin olacağını çıkarmayalım. Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurumlarımızın ve firmalarımızın etkin ve hızlı şekilde hareket etmesi şarttır" dedi.

(İHA)