Günün Özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

'FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib'le ve Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Türkiye'yi hedef alan herkes bunun bedelini sadece saldırı alanında değil her yerde ödeyeceğini bilmelidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim İdlib'te misliyle belasını buldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'te misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Bu adımları da yarın kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.

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Sınıra zırhlı araç sevkiyatı

Suriye'nin İdlib kentine sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

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"ABD'nin planı Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlıyor"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD'nin planı Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlıyor" dedi.

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8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacaklarını duyurdu.

(İHA)